Жириновский раскритиковал идею вернуть смертную казнь в России

Москва, 25 апреля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не поддержал идею партии «Коммунисты России» о введении смертной казни в России на время пандемии. Политик уверен, что только суровое наказание преступника не остановит, а под суровые санкции могут попасть невиновные.

Ранее «Коммунисты России» направили в Госдуму и Совфед предложение восстановить на время пандемии коронавируса смертную казнь за особо тяжкие преступления. Члены партии ссылались на то, что из-за сложностей в экономике, вызванных пандемией, ухудшилась криминогенная ситуация.

«Вы об этом подумайте, ведь суды будут скоропалительные — сколько людей можно загубить? При Сталине сколько расстреляли? А потом при Хрущеве 90% реабилитировали», — цитирует РИА Новости Жириновского.

По мнению лидера ЛДПР, «суровое наказание преступника не останавливает», поскольку до суда в реальности доходит только треть преступлений. По его словам, смертная казнь могла бы помочь только в том случае, если бы «100% преступников находили бы».

Отметим, в начале марта сам Жириновский призывал ужесточить меры для распространителей фейков о коронавирусе. В частности, он предложил временно ввести смертную казнь.

«Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, (нужно) временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса», — заявил тогда депутат Государственной думы.

Позднее депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская раскритиковала Жириновского за эти слова. Как передавала «Газета.ру», она заявила, что человек, которого поддерживает большое количество людей, не должен прибегать к подобным заявлениям. Она назвала речь Жириновского яркой, но с опасным посылом и призвала успокаивать россиян, а не приводить к панике.