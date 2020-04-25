Ярошенко отказали в досрочном освобождении из американской тюрьмы

Вашингтон, 25 апреля. Руководство тюрьмы в Данбери (США, штат Коннектикут) уведомила отбывающего в ней срок российского летчика Константина Ярошенко об отказе в досрочном освобождении из-за пандемии коронавируса, сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов.

По словам Тарасова, сотрудники администрации передали Ярошенко «отказ в освобождении за подписью директора тюрьмы».

Защита добивалась освобождения Ярошенко «в связи с пандемией коронавируса и в связи с тем, что он уже отбыл более половины срока». В прошении отмечалось, что в тюрьме сложились обстоятельства, которые представляют угрозу для его здоровья и жизни. Защита россиянина собирается обжаловать отказ в Федеральном бюро тюрем.

Ранее Константин Ярошенко узнал, что один из его сокамерников скончался после заражения новым коронавирусом. Россиянин говорит, что койка инфицированного была в 2 метрах от его собственной. В общей камере, где содержится Ярошенко, находятся около 100 заключенных. Российский летчик говорит, что там царит настоящая паника. По словам Ярошенко, у него есть все симптомы заражения коронавирусом, однако ему на протяжении 3-х дней отказывали в медицинской помощи.

Согласно официальной информации Федерального бюро тюрем США, в учреждении, где содержится Константин Ярошенко, в общей сложности были инфицированы 20 заключенных и 38 сотрудников.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.