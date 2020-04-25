В Раде предрекли повторение «клоунады» в случае избрания Саакашвили премьером

Киев, 25 апреля. Работа экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили в украинском правительстве окончится скандалом и не принесет стране ничего хорошего. Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказал сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

«Мой прогноз такой: назначение его в правительство закончится скандалом, ничего хорошего нашей стране не принесет. У нас есть достаточно умных, деятельных людей… нам политические туристы здесь не нужны», — предрек повторение «клоунады» в случае избрания премьером Саакашвили политик.

По словам Бойко, он выражает мнение своей партии, которая не намерена поддерживать кандидатуру Саакашвили. Он предсказал «сумасшедший пиар», громкие высказывания, «обвинения всех и вся» в помехах и «очередной скандал».

«Мы всю эту клоунаду видели своими глазами», — заключил парламентарий.

Саакшвили в эфире этого же телеканала, заявил, что на страну надвигается «буря, цунами», которая оставит без доходов многих украинцев. В то же время он высказал мнение, что Украина может преодолеть кризис, наращивания экономический потенциал, в том числе «забрав» из Китая десятки предприятий и создав конкуренцию Европе.

Ранее Саакашвили принял предложение президента Украины Владимира Зеленского стать вице-премьером страны, сообщает «Газета.ру». По словам политика, Зеленский поручил ему заниматься переговорами с Международным валютным фондом (МВФ) и международными финансовыми организациями.

Саакашвили получил украинское гражданство и пост губернатора Одесской области в 2015 году. Впоследствии Порошенко аннулировал паспорт политика, поскольку во время его оформления тот предоставил, по словам экс-главы государства, недостоверную информацию.

В 2017 году Саакашвили удалось вернуться на Украину, прорвав оцепление на пограничном пункте во Львовской области при поддержке сторонников,. В феврале 2018 года его задержали в Киеве и выслали в Польшу. Экс-президент Грузии уверен, что стал жертвой политического преследования, поскольку обличал коррупционеров из окружения Порошенко.

Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины в мае прошлого года.