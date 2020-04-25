Тимати жестко прошелся по «недотягивающей до Познера и Дудя» Собчак

Москва, 25 апреля. Рэпер Тимати иронично ответил телеведущей Ксении Собчак на критику в свой адрес. Музыкант призвал светскую львицу заняться своей жизнью, вместо того, чтобы на хайпе пытаться подняться на «уровень Познера».

Ранее Собчак обрушилась с критикой в адрес некоторых отечественных знаменитостей. По мнению светской львицы, рэпер Тимати и Настя Ивлеева привлекают к себе внимание довольно дешевыми и «чудовищными» способами.

Причиной негодования телеведущей стал, в частности, эфир, в котором звезды выполняли опасные и весьма странные задания. К примеру, Тимати поджег себе руку и самостоятельно проколол себе губу с помощью медицинской иглы.

Тимати ответил на критику Собчак ироничным постом в Instagram. Он напомнил, что уже на следующий день после эфира, который так возмутил телеведущую, ее программные директора разрывали телефон пресс-службы, уговаривая рэпера принять участие в эфире программы Собчак на Первом канале.

«Просто, наверное, можно быть моралистом и отстаивать высоконравственность вещания молодому поколению самостоятельно, являясь безоговорочным примером, но по моему ты, это совсем не тот случай. Тебе очень хочется быть в категории Познера, я понимаю, но ты не тянешь. Тебе хочется успехов Дудя, но тоже что-то не дотягивают цифры, ну никак», — написал Тимати.

Музыкант напомнил о причинах обиды Собчак на него: он отказал ей в совместной программе после выхода трека с Гуфом, и вновь отказ выйти в эфир уже на днях.

«И конечно мир логичен, тебе нужен хайп гораздо больше других, ты же маленький вампир. Именно поэтому на свою свадьбу ты приехала на катафалке, заранее предупредив об этом всю прессу. Ну, просто признайся, что тебе нужно внимание и цитируемость и плюс чуть обиды на меня», — иронизирует рэпер.

Он призвал Собчак бросить старые обиды и жить своей жизнью. И попытаться доказать, что способна создать программу «о реальных интересных вещах в мире, как это делает Дудь сейчас, а не на склоках, скандалах и чужом хайпе».