Киев, 25 апреля. Украинцам посоветовали страховать свои жизни, чтобы в случае смерти от COVID-19 обеспечить свои семьи. С таким предложением выступил депутат Верховной рады от «Слуга народа» Юрий Камельчук.

Парламентарий предупредил жителей Украины о грядущем кризисе и призвал их меньше тратить, а также задуматься о собственной защите.

«Я скажу сейчас циничную вещь, но мы, мужчины, кормильцы семей должны подумать тоже про страхование собственной жизни, если мы хотим в случае опасности понимать, что семья будет иметь на что жить», — заявил Камельчук.

Согласно последним данным портала Worldometr, число инфицированных коронавирусом на Украине превысило 7,6 тыс. человек, умерли 193 пациента, выздоровели — 601.

Недавно украинское правительство продлило карантинные меры в стране до 11 мая, а также ввело электронный контроль соблюдения мер гражданами с помощью приложения.

Ранее сообщалось, что на Украине экс-«ветеран» так называемой АТО устроил вооруженное нападение на дом своего начальника, ранив охранника и застрелив собаку. На допросе он признался, что пошел на такой шаг, потому что был отправлен в неоплачиваемый отпуск.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».