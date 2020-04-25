Онищенко оценил заявление Трампа о влиянии солнца на коронавирус

Москва, 25 апреля. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.

«Они все правильно говорят. Почему у нас гриппа нет летом? Потому что тепло. Самое главное — ультрафиолет», — заявил Онищенко в эфире НСН.

При этом он добавил, что если бы в России на майские праздники была жаркая солнечная погода, «она бы нам здорово помогла».

Напомним, услышав доклад и.о. замминистра внутренней безопасности США по науке и технологиям Уильяма Брайана, в котором чиновник назвал «поразительным наблюдением» то, что «прямой солнечный свет оказывает сильное воздействие и приводит к гибели вируса как на поверхности, так и в воздухе», Трамп предположил, что если «тело [больного] подвергнется мощному воздействию ультрафиолета либо света» или будет «доставлен свет внутрь тела через кожу», это «окажет дезинфицирующий эффект» и коронавирус «исчезнет за минуту».

В беседе с Федеральным агентством новостей российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, члена президиума РАЕН Виктор Зуев напомнил, что способность солнечного света убивать бактерии, микробы и вирусы известна давным-давно, а потому «поразительные наблюдения», которые сделали в США, на самом деле таковыми не являются.

При этом он объяснил, что коронавирус распространяется в жарких и солнечных странах, потому что он передается от человека к человеку, «даже если светит и греет солнце».