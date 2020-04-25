Умер снявшийся у Спилберга актер Джин Динарски

Лос-Анджелес, 25 апреля. В США в возрасте 86 лет скончался актер Джин Динарски, передает Daily Mail.

Сценарист Эрнест Керней сообщил, что Динарски ушел из жизни еще 27 февраля в калифорнийском реабилитационном центре.

Актер известен своими ролями в сериалах «Стар трек», «Бэтмен» и «Сайнфелд», в котором сыграл Иззи Мандельбаума младшего. Также он сыграл в фильмах «Вся президентская рать» и «Близких контактах третьей степени» Стивена Спилберга.

Ранее сообщалось о смерти американского актера Тома Лестера, известного по работе в популярном сериале «Санта-Барбара». Он ушел из жизни в возрасте 82 лет из-за осложнений, вызванных болезнью Паркинсона.