Сябитову возмутило заявление Семенович о мужчинах с доходом в 100 тыс. рублей в месяц

Москва, 25 апреля. Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова о словах певицы Анны Семенович о «ничего не зарабатывающих» мужчинах.

Ранее актриса, певица и телеведущая Анна Семенович призналась, что за время романов с бизнесменами привыкла к роскоши, поэтому мужчина с доходом в 100 тысяч рублей, по ее мнению, «ничего не зарабатывает». Семенович отметила, что привыкла к определенному образу жизни и не готова «слишком опускать эту планку».

«Сколько должен зарабатывать муж? Я, как старый еврей, отвечу вопросом на вопрос: «А кому такая нужна?». Аня имеет право выражать свою женскую позицию. Но речь идет о востребованности в глазах мужчин. Найдется ли такой, о котором она мечтает?», — задалась вопросом Сябитова.

Сваха отметила, что ее бабушка любила повторять о несовместимости понятий «мужчина и женская гордыня». Высказывание Семенович Сябитова характеризовала, как гордыню и путь к одиночеству.

Сябитова напомнила, что помимо бизнесменов-миллионеров есть множество достойных мужчин, которые строят, чинят, возят и готовят, жизнь без них была бы невозможна. Она также заявила, что, несмотря на зрелый возраст, некоторые женщины продолжают бредить наяву. Сябитова подчеркнула, что может только посочувствовать им.

Девочкам она посоветовала выбирать себе мужчин, которые не бросят их, высказав мнение, что «мужей делают жены».

«Самое главное — жить вы будете не с деньгами, а прежде всего с характером. Семейная жизнь — это «горки». Вначале вверх, потом вниз, позже — опять вверх», — цитирует теле-сваху «Вечерняя Москва».

Сябитова отметила, что когда летишь вниз, нужно, чтобы рядом была не кубышка с деньгами, а настоящий мужчина.