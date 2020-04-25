Суд в США согласился с взысканием $5 млн с Facebook за утечку данных пользователей

Вашингтон, 25 апреля. Федеральный суд США подтвердил решение Федеральной комиссии по торговле (ФКТ) США оштрафовать Facebook на 5 млрд долларов за передачу компанией личных данных пользователей сторонней фирме для использования в маркетинговых целях, говорится в заявлении ФКТ.

«Мы удовлетворены решением суда. Как отметил суд, историческое решение о штрафе в 5 млрд долларов на сегодняшний день остается крупнейшим денежным штрафом, который США получали в интересах ФКТ, и вторым по размеру вообще», — сказано в заявлении.

Суд отмечает, что благодаря крупному взысканию, Facebook будет обязан «соблюдать конфиденциальность на каждом этапе своей деятельности и обеспечивать прозрачность в отношении решений своих руководителей».

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич выступил с инициативой законодательно регулировать деятельность Facebook в РФ. По его мнению, альтернативная площадка Facebook, которая будет наполнена ботами, может привести к утечке персональных данных и дальнейшему незаконному использованию личной информации пользователей.

До этого Facebook заблокировал сербский портал Восток.rs, который перепечатывал материалы телеканала RT. Отмечается, что он был закрыт после выхода материала о годовщине вторжения НАТО в Югославию. Однако вскоре американская компания была вынуждена разблокировать портал из-за давления общественности.

Также Facebook подвергали критике за распространение фейковой информации о коронавирусе. Социальная сеть рекламировала мошенников, которые занимались сбытом липовых пропусков для передвижения по Москве, при том, что на тот момент никаких официальных пропусков еще не было введено.