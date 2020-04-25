Коронавирус и алкоголь «косят» украинских военных в Донбассе

Луганск, 25 апреля. Украинская сторона за неделю понесла крупные небоевые потери: военнослужащие ВСУ травмировались в массовой драке и при неосторожном обращении с оружием. Силовиков «косит» алкоголь и коронавирус. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По словам Осадчего, за минувшую неделю «небоевые потери ОТГ «Север» составили двое погибших и 23 раненых». Двое военнослужащих 59-й бригады были травмированы после того, как при погрузке на платформу автомобильного трала перевернулся танк Т-64.

«В результате массовой драки трое военнослужащих 30 бригады получили огнестрельные ранения, еще пятнадцать — травмы различной степени тяжести», — цитирует Осадчего «ПолитНавигатор».

Еще трое силовиков 93 бригады были ранены при неосторожном обращении с оружием. В этот момент они были пьяны.

Кроме того, «ударил» по ВСУ и коронавирус. За неделю в медучреждения подконтрольной ВСУ части Луганской области поступили 63 военнослужащих ОТГ «Север» с подозрением на COVID-19.

Ранее о росте небоевых потерь в рядах ВСУ сообщили в Народной милиции ДНР. В зоне дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ один из рядовых на почве национальных разногласий расстрелял трех своих сослуживцев. Один боец погиб от выстрела в голову, еще двое получили тяжелые ранения брюшной полости.

Чтобы скрыть происшествие от родственников пострадавших и от широкой общественности, командование оперативно-тактической группировки «Восток» пригласило в часть украинских журналистов, которые представят в видеосюжете погибшего и раненых солдат как жертв обстрелов со стороны ДНР.