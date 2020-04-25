حصاد أخبار سوريا في 24 أبريل/نيسان: الجيش السوري يقيم مراكزا ميدانية لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" ومسلحون من الجيش الوطني السوري يختطفون أربعة أشخاص

سوريا: الجيش السوري يقيم مراكزا ميدانية للمرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا" ومسلحون من الجيش الوطني السوري يختطفون أربعة أشخاص في الحسكة.

سوريا تقيم مراكزا ميدانية للمرضى الذين يعانون من فيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة السورية أن الجيش السوري يوسع مراكزا ميدانية للمرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا"

بدأت الفرق المتنقلة من علماء الفيروسات السوريين بالعمل في نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية، تقع إحدى هذه النقاط في مدينة خان شيخون، التي تحررت من المسلحين قبل حوالي ستة أشهر والتي تقع جنوبي محافظة إدلب. وتم نشر أقسام خاصة للأشخاص الذين يشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا" في جميع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ويكافح الأطباء انتشار الفيروس، ليس فقط داخل المستشفيات، ولكن أيضا على الطرق المزدحمة.

وبحسب وزارة الصحة السورية، فقد أصيب 42 شخصا في البلاد، تعاف ستة منهم وتوفي ثلاثة.

مقاتلون من الجيش الوطني السوري يختطفون أربعة أشخاص في الحسكة

قام الجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة، باختطاف أربعة مدنيين من قرية قرية كاتوف غربي مدينة رأس العين.

وفي وقت سابق، تحدث مصدر عن تكرار حوادث اختطاف المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري. وطالب المسلحون بفدية من عائلات المخطوفين، وفي حال لم يتلقوا المال، فإنهم يتخلصون من الرهائن.

مقاتلوا الدفاع الوطني يصلون إلى دير الزور لمحاربة إرهابيي "داعش"

انتشرت وحدات إضافية من قوات الدفاع الوطني في الجنوب الشرقي من محافظة دير الزور وعند تقاطع الحدود الإدارية مع محافظة حمص.

ويقوم الجنود بتمشيط الصحراء بحثا عن "الخلايا النائمة" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، والمختبئين في صحراء البادية. وتم اتخاذ هذه الإجراءات بسبب تزايد الهجمات التي يشنها الإرهابيون في دير الزور. والخبراء العسكريون واثقون من أن الإرهابيين يختبئون في منطقة الـ 55 كم التي تحتلها الولايات المتحدة على الحدود مع العراق والأردن.

القوات المسلحة التركية تقصف مواقع الجيش السوري في حلب

أطلق الجيش التركي نيران أسلحته على مواقع الجيش العربي السوري بالقرب من مدينة كفر نوران.

في البداية، ذكر أن الهجوم نفذه الجيش الوطني السوري الذي تسيطر عليه أنقرة. لكن، بحسب تقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الاشتباك أثاره أفراد عسكريون.

وبما أن القوات المسلحة التركية والقوات المسلحة الخاضعة لسيطرتها منتشرة في مراكز المراقبة التابعة للقوات التركية، فمن الصعب على الجيش العربي السوري تحديد من فتح النار على مواقعه.