Москвичка умерла в клинике во время аборта

Москва, 25 апреля. Пациентка московской клиники скончалась во время аборта, сообщает 5-tv.ru.

Известно, что 24 апреля 37-летняя жительница Москвы обратилась за медицинской помощью в частную клинику, расположенную на Днепропетровской улице. На момент аборта она находилась на третьем месяце беременности.

Причины смерти пациентки не установлены. Детали инцидента выясняются.

Ранее стало известно, что беременная девушка с коронавирусом скончалась в одной из больниц Дагестана. 27-летняя девушка находилась на третьем месяце беременности. Причиной преждевременной кончины стала двустороняя пневмония.

Врачи напоминают, что беременные входят в группу риска по коронавирус. Он может вызвать тяжелые осложнения у матери и плода.