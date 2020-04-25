Саакашвили намерен переманить китайские предприятия на Украину

Киев, 25 апреля. Украина переманит к себе китайские предприятия, пообещав снижение налоговых ставок и дешевые рабочие руки, которые имеются после возвращения на родину гастарбайтеров из европейских стран, заявил потенциальный кандидат на пост украинского вице-премьера Михаил Саакашвили.

По его мнению, у Киева появилась отличная возможность переманить китайские предприятия. Для этого требуется лишь создать благоприятные налоговые условия и смягчить регуляционные требования.

«Мы можем забрать десятки предприятий из Китая. В Украине же сейчас, слава богу, много свободных рабочих рук – квалифицированных, умных. Собираем их и начинаем создавать конкуренцию Европе», — говорит Саакашвили.

Согласно прогнозам экс-президента Грузии, в ближайшем будущем весь мир будет нуждаться в продовольствии. Он утверждает, что катастрофа, которая ожидает Европу, Ближний Восток и Азию обернется для Украины «клондайком». Однако для этого следует интенсифицировать сельское хозяйство.

«Или мы сейчас создадим условия, когда все, что будет уходить из Европы, из Азии, из Китая, из других стран будет приходить на Украину, или на Украине не будет места для нормальных людей», — резюмировал Саакашвили.

Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили оконфузился, придя на заседание Верховной рады Украины с неправильно прикрепленным значком украинского флага.

В Тбилиси не рады возможному назначению бывшего главы государства на пост вице-премьера Украины. Спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе направил письмо украинскому коллеге Дмитрию Разумкову, в котором отметил, что назначение Саакашвили вице-премьером негативно повлияет на взаимоотношения двух государств.