Тодоренко осудили после слов о домашнем насилии

Москва, 25 апреля. Телеведущая Регина Тодоренко вызвала гнев пользователей Сети своими заявлениями о проблемах домашнего насилия. По ее мнению, женщины в России зачастую сами являются провокаторами, поскольку не умеют нормально общаться со своими мужчинам.

Как сообщает СтарХит, Тодоренко в одном из интервью прокомментировала ситуацию вокруг разногласий Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Она выразила мнение, что женщины часто сами провоцируют мужчин на домашнее насилие. Однако ее слова вызвали массу возмущений среди пользователей Сети.

«Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, а она ему с утра и рассол принесет, и утешит. А кто-нибудь когда-нибудь вообще задумывался о том, как часто женщины избивают мужчин? А ведь каждая вторая из нас хоть раз давала пощечину своему партнеру. Это тоже нужно брать в расчет», — заявила телеведущая.

Тодоренко не стала оправдывать мужчин-абьюзеров, призвав всех женщин немедленно расставаться с тиранами. Женщинам она посоветовала «всем видом показывать, что она не будет жертвой». По мнению звезды, это спасет их от насилия.

Напомним, в конце февраля Прилучный и Муцениеце объявили о разводе. Однако скандальная история взаимоотношений в семье актеров разгорелась недавно. Жена популярного актера заявила, что оставшийся без работы Прилучный ушел в запой и якобы не просыхал около десяти дней, передавала «Газета.ру». Также, как заявила актриса, он поднял на нее руку и выгнал вместе с детьми из дома.

Актерская среда, узнав о скандале в семье Муцениеце и Прилучного, разделилась на два лагеря. Многие не верят, что артист мог поднять руку на жену и выгнать ее вместе с детьми из дома. Ранее однокурсница Муцениеце рассказала о проблемах звезды с алкоголем — во время учебы в ВГИКе девушка пила как лошадь.