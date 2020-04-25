Лолита удивила подписчиков откровенным образом в короткой пижаме

Москва, 25 апреля. 56-летняя певица Лолита Милявская порадовала подписчиков откровенным образом в короткой пижаме.

Исполнительница похвасталась в Instagram подарком от друга — пластического хирурга Андрея Искорнева, который недавно сделал ей блефаропластику.

«Мой друг и не только мой любимый пластический хирург Андрей Искорнев, спасибо! Теперь дома сидеть удобней. Батареи шпарят, как будто зима, и в квартире жарко! Но теперь стало прохладней», — пишет Лолита.

Подписчики бурно отреагировали на видеоролик, засыпав Милявскую комплиментами и просьбами раскрыть секрет стройности.

«Ой, мама дорогая! А худющая какая, мне кажется, что Лолита плохо кушать стала?

P.S. Красотка! Мне дай бог так выглядеть в будущем!» — отмечает @sashenka.osipova.

«Какая вы худышка! Красавица, люблю и обожаю. А можно секрет? А то тоже 75 кг уже, рот заклеить надо», — пишет @asyalekomtseva94.