Лолита удивила подписчиков откровенным образом в короткой пижаме

Москва, 25 апреля. 56-летняя певица Лолита Милявская порадовала подписчиков откровенным образом в короткой пижаме.
Исполнительница похвасталась в Instagram подарком от друга — пластического хирурга Андрея Искорнева, который недавно сделал ей блефаропластику.
«Мой друг и не только мой любимый пластический хирург Андрей Искорнев, спасибо! Теперь дома сидеть удобней. Батареи шпарят, как будто зима, и в квартире жарко! Но теперь стало прохладней», — пишет Лолита.
Подписчики бурно отреагировали на видеоролик, засыпав Милявскую комплиментами и просьбами раскрыть секрет стройности.
«Ой, мама дорогая! А худющая какая, мне кажется, что Лолита плохо кушать стала?
P.S. Красотка! Мне дай бог так выглядеть в будущем!» — отмечает @sashenka.osipova.
«Какая вы худышка! Красавица, люблю и обожаю. А можно секрет? А то тоже 75 кг уже, рот заклеить надо», — пишет @asyalekomtseva94.
Отметились в комментариях под постом Лолиты и известные персоны.
«Хорошенькая! Ты, по-моему, исчезаешь! Останься хоть чуть-чуть», — написала телеведущая и блогер Ирина Шихман.
«Супер! Круто! Тебе очень идет», — подметила юмористка Елена Воробей.
Недавно известная телеведущая и певица Ольга Бузова была приятно удивлена тем, насколько преобразилась в последнее время певица Лолита Милявская. Знаменитость высказала свое отношение под совместным с ней видео в Instagram.