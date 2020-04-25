Небензя обратил внимание СБ ООН на неуместный фон выступления представителя Косова

Нью-Йорк, 25 апреля. Постпред России при ООН Василий Небензя сделал замечание главе МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глауку Конюфца из-за неуместного фона для выступления: желто-голубого флага непризнанной республики.

После выступления Конюфца на заседании Совбеза ООН, проходившего в пятницу по видеосвязи, Небензя обратил внимание на неуместный фон.

«Я смотрю на флаг на фоне его изображения и не могу понять, что это за флаг. Судя по цветам, это может быть Швеция, или Украина, или Барбадос. Или, раз речь идет о Балканах, может быть, это Босния и Герцеговина?» – заявил постпред России.

Он напомнил, что политик выступает по правилу 39 процедур Совета Безопасности ООН. По этому правилу, СБ предлагает компетентным в определенном вопросе дипломатам предоставить соответствующую информацию.

«В связи с этим мы хотели бы попросить секретариат инструктировать всех, кто выступает в СБ по этому правилу, о том, какие символы могут быть уместны на фоне, а какие нет во время их выступления», — добавил Небензя.

В 1999 году произошло вооруженное столкновение албанских сепаратистов и полиции Сербии. Это привело к бомбардировкам Югославии самолетами НАТО. Приштина провозгласила независимость Косово в феврале 2008 года, республику не признают такие крупные государства, как Россия, Китай, Израиль, Иран и другие. Сербия из-за очередного обострения приостановила диалог с Косово, несмотря на давление со стороны Евросоюза.

Согласно конституции Сербии, территория является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.

18 февраля 2008 года Афганистан, Тайвань и ряд европейских стран первыми признали независимость Косова. Первой такое решение приняла Франция, а затем к ней присоединились Великобритания и Италия. В тот же день независимость Косова признали в США. Позднее часть стран отозвали свое признание.