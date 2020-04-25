США выделят $64 млн на спасение экономики Грузии

Тбилиси, 25 апреля. Более 64 млн долларов выделит администрация США Грузии в рамках программы по поддержке евроатлантической интеграции, сообщает американское посольство в Тбилиси.

Проект реализуется Агентством США по международному развитию (USAID).

«Это финансирование является частью соглашения, действующего между Грузией и США и касающегося помощи в развитии», — сказано в сообщении диппредставительства в Facebook.

Осенью председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявлял, что ряд американских организаций, ведущих деятельность в Грузии, наносят вред интересам США. По его словам, он не заботится о США, а делает свое заявление в интересах Грузии. Иванишвили утверждает, что некоторые американские чиновники наносят вред государственным интересам Вашингтона, проводя «неверную» политику в Грузии.

Ранее стало известно, что Агентство США по международному развитию намерено собрать информацию о системе здравоохранения Украины и реализации реформы, которую власти страны проводят в этой сфере.

До этого «Известия» сообщали, что США выделят Украине 38 млн долларов на реализацию программы «Мероприятия по укреплению национального самосознания через молодежь (UNITY)». В программе речь идет об украинцах от 10 до 35 лет, которых хотят переориентировать на «европейские ценности».