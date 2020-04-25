Переболевший коронавирусом россиянин рассказал о лечении в «Склифе»

Москва, 25 апреля. Переболевший коронавирусом россиянин рассказал, как проходило его лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, передает MK.RU.

35-летний Александр Саломасов говорит, что 27 марта он проснулся с повышенной температурой. Медики скорой госпитализировали его в «Склиф». По его словам, он был среди первых пациентов, которых лечили в НИИ. Ему сделали компьютерную томографию и диагностировали двустороннюю пневмонию, а также подтвердили коронавирус.

«С лекарствами, антисептиками в палате, водой (бутылки по 0,5 каждому в любом количестве по первой просьбе) и другим вообще никаких проблем не возникало. Всеми защитными средствами наши врачи снабжены», — рассказывает Саломасов.

Он отмечает, что питание в учреждении было нормальным, а у пациентов с диабетом было отдельное питание. По его словам, обход совершали лечащие врачи, а также специалисты других направлений и даже глава больницы.

«Если у кого прыгает сахар или температура, от пациентов вообще не отходили, пока им не станет легче. Доходило до того, что вечером каждому звонила врач и интересовалась самочувствием», — говорит бывший пациент «Склифа».

Саломасов говорит, что кровь на анализы у него брали ежедневно, а за 14 дней томографию сделали 3 раза.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что власти могут повторно ввести жесткие меры по ограничению контактов в случае, если граждане не станут соблюдать все требования на каждом этапе борьбы с распространением коронавируса, передает RT.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.