Дана Борисова рассказала о жизни без секса

Москва, 25 апреля. Телеведущая Дана Борисова прокомментировала прямой эфир с экс-участницей «Дома 2» Олесей Малибу, во время которого показала пользователям грудь. По ее словам, ничего зазорного в этом нет.

Днем ранее Борисова во время прямого эфира в Instagram обсудила Малибу расценки на эскорт-услуги, а завершила эфир демонстрацией оголенной груди.

В беседе с Пятым каналом она уточнила, что сейчас ответственно соблюдает режим самоизоляции и выходит на улицу только погулять с собакой. Все остальное время развлекает себя публикациями в сторис. При этом она отметила, что не видит ничего зазорного в демонстрации своего тела.

«Людям скучно, все на стенку лезут! Вчера проводили, показали без сосков кусочек груди! Ну, боже мой, я дочери своей объясняю — на пляже так ходят. А что в этом такого?! Люди сейчас загнаны, тревога вот эта вот, не понятно, что будет, пугают. Я стараюсь, повеселей, как могу», — заявила знаменитость.

При этом она отметила, что после семи месяцев реабилитации от наркозависимости ее нервы стали железными, и ей «вообще наплевать» на агрессивные выпады некоторых критиков.

Комментируя разговор об эскорт-услугах, Борисова призналась, что занималась этим четыре года назад, когда находилась в зависимости от запрещенных веществ. Однако последние два года, по ее словам, она живет вообще без секса.

«В данный момент в моей жизни нет эскорта. Я вчера проводила прямой эфир и сказала, что у меня два с половиной года вообще нет секса. На меня даже гинеколог и эндокринолог ругаются. Ну, у меня нет этого! Что тут комментировать?!», — резюмировала Борисова.

Отметим, в начале недели профессиональный нарколог-психиатр Марат Агинян, с которым работает Борисова, заявил, что телеведущая сорвалась после нескольких лет воздержания от наркотиков и алкоголя. По его словам, это не значит, что она снова будет употреблять наркотики и алкоголь. Агинян добавил, что Борисова принимала не наркотики, а аптечные препараты.