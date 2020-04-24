Медведчук отметил рост симпатий украинцев к России

Киев, 24 апреля. 54% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России, это доказывает необходимость сотрудничества между странами, считает председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Украинский политик привел данные совместного социального опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии и «Левада-Центром» в январе-феврале этого года.

«Показатель более чем в 50% сохраняется в течение последнего года, причем тенденция к его росту является устойчивой и наблюдается с 2015-го. Это происходило несмотря на все действия Порошенко, превратившего пещерную русофобию в стержень своей политики», — отметил Медведчук.

По его словам, это происходит и сейчас, при Зеленском, несмотря на продолжающуюся антироссийскую истерию и игнорирование прав русскоязычного населения.

«Улучшение отношения к РФ свидетельствует о том, что украинский народ хорошо понимает необходимость сотрудничества между нашими странами, восстановления экономических связей и нормализации отношений», — приводит слова Медведчука пресс-служба «ОПЗЖ».

Медведчук говорит, что рост жителей Украины, которые позитивно относятся к РФ ставит перед властью задачу — учитывать позицию граждан и наполнять реальным политическим содержанием украинско-российские отношения.

Он выразил уверенность, что переживаемые сейчас испытания, а также снятие конфликтных вопросов с повестки помогут переоценить ситуацию, в которой оказались Киев и Москва.

Ранее Виктор Медведчук заявлял, что Международный валютный фонд (МВФ) осуществляет прямое внешнее управление Украиной. По его словам, Киев должен рассчитывать не на помощь МВФ, а вести переговоры о предоставлении помощи с РФ и КНР, передает RT.