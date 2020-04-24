Американец перед смертью от COVID-19 оставил жене трогательное послание

Вашингтон, 24 апреля. Жительница города Данбери, что находится в американском штате Коннектикут, поделилась трогательным предсмертным посланием мужа, который скончался от коронавирусной инфекции.

Джон Коэльо, которому было всего 32 года, целый месяц провел в больнице с диагнозом COVID-19. В ночь на среду, 22 апреля, у него остановилось сердце из-за осложнений. Его жена Кэти приехала в больницу, чтобы забрать вещи и обнаружила в телефоне предсмертную записку. Девушка поделилась последними словами своего мужа в Facebook.

«Я всем сердцем люблю вас. Вы подарили мне лучшую жизнь, о которой я мог только мечтать. Я настоящий счастливчик, потому что с гордостью могу назвать себя твоим мужем и отцом Брейдин и Пенни», — цитирует Ридус слова Коэльо.

Несколько строк Джон посвятил своим детям. Он назвал сына своим лучшим другом, а дочь — самой красивой принцессой.

Кэти отметила, что после прочтения записки ее сердце было разбито.

«Боль, которую мы чувствуем, неописуема, у нас украли все. Мое сердце даже не разбито, оно уничтожено. Нам с детьми придется прожить остаток жизни без Джонатана. И если честно, я понятия не имею, как мы это сделаем», — написала она.

Сейчас основным очагом распространения нового коронавируса являются США. По данным на 24 апреля, более 50 тысяч человек в Штатах скончались после заражения COVID-19. Как передавала, «Газета.ру», за все время пандемии коронавирус диагностирован у 870 468 человек, излечиться сумели 80 937 человек.

Днем ранее президент США Дональд Трамп высказался о возможной второй волне коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах. По его словам, возможная вторая волна коронавируса не будет такой масштабной, как первая, передавал RT. Глава Белого дома уверен, что нынешний сценарий не повторится даже в том случае, если волна коронавируса наложится на сезонную волну гриппа.