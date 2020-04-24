Грузия призывала Украину не портить отношений назначением Саакашвили

Тбилиси, 24 апреля. Глава парламента Грузии Арчил Талаквадзе направил письмо спикеру Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову, в котором отметил, что назначение бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на должность украинского вице-премьера негативно повлияет на взаимоотношения двух государств. Об этом сообщила пресс-служба парламента Грузии.

«Его (Саакашвили. — Прим. ФАН) возможное назначение пошатнет отношения между нашими государствами и институтами. Его возможное назначение очернит политическое сотрудничество между нашими правительствами и совместные усилия», — приводит отрывок из письма Талаквадзе пресс-служба.

Также глава парламента в своем письме напоминает Разумкову об уголовном прошлом Саакашвили.

«Господин спикер, всем известно, что грузинский суд заочно признал Михаила Саакашвили виновным по ряду серьезных уголовных дел. Его виновность в этих тяжких преступлениях подтвердили все три судебные инстанции», — сообщает Талаквадзе.

Потенциального украинского вице-премьера на родине обвиняют в нарушении прав человека, ограничении свободы СМИ и злоупотреблении служебными полномочиями.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявлял, что Тбилиси отзовет своего посла в Киеве для консультаций, если Саакашвили получит пост вице-премьера на Украине.

Михаил Саакашвили в свою очередь сообщил, что принял предложение президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность заместителя премьер-министра по вопросам реформ.

Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что Грузия не имеет права указывать Украине, стоит ли ей назначать Михаила Саакашвили на пост вице-премьера страны или нет. По его словам, «небольшая страна» не должна оказывать такого давления.