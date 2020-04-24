Россияне возмутились мнением Семенович о мужчинах с доходом ниже 100 тыс. рублей

Москва, 24 апреля. Россияне в соцсетях не скрывают возмущения после интервью певицы Анны Семенович, в котором она нелестно высказалась о мужчинах, доход которых не превышает 100 тыс. рублей в месяц.

Во время интервью YouTube-каналу «Алена, блин!» певица призналась, что не смогла бы жить с мужчиной, который ничего не зарабатывает. При этом она уточнила, что речь идет о сумме меньше 100 тыс. рублей в месяц.

«Я не смогу жить с мужчиной, который ничего не зарабатывает. Ну, например, зарплата 100 тысяч рублей в месяц. Я зарабатываю в разы больше и привыкла к определенному уровню жизни», — заявила она.

Слова артистки возмутили зрителей. Пользователи предположили, что скандальное заявление было сделано намеренно, чтобы напомнить общественности о себе, передает «Экономика сегодня». Некоторые пользователи предложили певице повторить свои слова рабочим в лицо.

Пользователь Евгений Яровой посоветовал Семенович приехать к нему в Ростовскую область и повторить эти слова слесарю, комбайнеру, рабочему мужику, «который пашет, а не поет».

Другие же отметили, что такое отношение к мужчинам и к жизни не дало результата, так как певица в свои 40 лет не имеет семьи и детей.

Ранее Семенович заявила о целительных свойствах собственной груди, передавала «Газета.ру». По ее словам, мужчины, которые ежедневно смотрят на пышную женскую грудь, уменьшают риск инсульта на 50%.

Семенович также назвала 40-летие прекраснейшей порой в жизни женщины. Артистка считает, что в современном мире, когда косметология и спорт в свободном доступе, любая представительница прекрасного пола может выглядеть даже лучше, чем в более молодые годы.