Звезде «Дома-2» Лизе Кутузовой парализовало часть лица

Москва, 24 апреля. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Лиза Кутузова сообщила подписчикам, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем. У нее парализовало часть лица. Теперь звезда реалити-шоу проходит лечение, и надеется, что ей удастся побороть недуг.

Кутузовой, чья внешность недавно была объектом восхищения многочисленных поклонников в Сети, сейчас приходится очень трудно в эмоциональном плане. Однако она не падает духом благодаря поддержке близких.

«Это случилось неделю назад. Вдруг начало стрелять ухо. Я купила ушные капли. Потом онемела левая сторона языка. А три дня назад случилось страшное... Теперь не закрывается левый глаз, рот перекосило», — сообщила звезда телепроекта.

По ее словам, она не может теперь нормально есть, пить и чистить зубы. Левая часть ее лица стала «будто не ее». Медики диагностировали у Лизы неврит лицевого нерва. Помимо комплекса медикаментов, ей приходится лечиться и нетрадиционными методами.

«В назначение также входит лечение пиявками, электрофорезом, иголками плюс массаж и гимнастика лица. Банки тоже мне делали на спину и лицо для лимфатической системы», — пишет Кутузова.

Лиза Кутузова пришла на «Дом-2» в 2011 году и оставалась там 3 года. На счету звезды реалити-шоу роман с Евгением Кузиным и братом Тимати — Артемом Юнусовым, с которым встречалась за пределами периметра. На данный момент она состоит в браке с музыкантом Ростиславом Пироговым и воспитывает двоих детей — дочь и сына.

Ранее телеведущая Ксения Собчак раскритиковала экс-участницу проекта «Дом-2» Викторию Боню за ее посты о влиянии вышек связи 5G на распространение коронавируса. Собчак назвала звезду «Дома-2» «тупой блогершей».