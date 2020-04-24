Военные США стали больше пить и курить из-за эпидемии коронавируса

Вашингтон, 24 апреля. Американские военные стали в два раза больше покупать алкоголя в период эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ежедневная газета Stars and Stripes, издаваемая Министерством обороны США.

Согласно данным компании Army & Air Force Exchange Service (AAFES), которая осуществляет розничную торговлю на объектах и базах армии США, за минувший месяц объемы продажи алкогольных напитков увеличились на 50%.

Причиной увеличения спроса стали карантинные меры, которые действуют на военных базах США. Руководство Минобороны США рассматривало вопрос о закрытии розничных магазинов на военных базах, однако это привело к увеличению спроса на табак и алкогольные напитки. После того, как выяснилось, что магазины продолжат свою работу, военные стали покупать меньше алкоголя и сигарет.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 2,7 миллиона человек. От коронавируса погибло более 190 тысяч человек. В США зафиксировано 870 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 50 тысяч человек скончались.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.