Блогер разобрал iPhone SE и показал отличия от «восьмерки»

Москва, 24 апреля. Смартфон iPhone SE отличается от более доступного iPhone 8 чипом, камерой и некоторыми другими компонентами, говорится в обзоре двух гаджетов, который опубликовал в Reddit китайский блогер.

Блогер разобрал два смартфона на камеру и показал главные отличия между ними. В частности, он указал на различные процессоры, модемы, Wi-Fi-модули и аккумуляторы. Также он подчеркнул, что несмотря на аналогичные модули одинарной камеры, которые имеют разрешение 12 мегапикселей каждый, платы компонентов имеют разную конструкцию.

Судя по видеоролику, другие детали смартфонов взаимозаменяемы. К примеру, для iPhone SE подойдет передняя панель с экраном от iPhone 8, и наоборот. Китайский блогер говорит, что это значительно облегчает обслуживание и ремонт девайса. Чтобы продемонстрировать взаимозаменяемость, он перемешал детали и заново собрал смартфоны.

«Мне понравилось, как он создал iPhone SE-8 Frankenstein, чтобы проверить, являются ли различные компоненты универсальными. Отличная сборка!» — написал в комментариях tempstem5.

Отметим, что после выхода iPhone SE с сайта компании Apple исчез iPhone 8. Он был изъят из продажи, потому что имел много общего с новым девайсом, однако уступал ему по ряду характеристик.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что релиз новых моделей iPhone с поддержкой mmWave 5G может быть отложен вплоть до октября из-за сложностей с производством отдельных деталей. Помимо этого, Apple работает над увеличенной версией iPhone SE.