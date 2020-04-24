Вассерман рассказал, кому достанется его наследство

Москва, 24 апреля. Известный телеведущий, интеллектуал Анатолий Вассерман в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, кому достанется его наследство. При этом он добавил, что у него имущества немного, особенно делить нечего.

Вассерман никогда не был женат и не завел детей. В связи с этим ведущий программы «Судьба человека» Борис Корчевников поинтересовался у известного интеллектуала, кому достанется его наследство.

«Да что там оставлять. У меня особо немного имущества — квартира только. В данном случае наследники по закону это те, кому бы я и по своей воле все отдал», — заявил 67-летний Вассерман.

Ближайшим наследником телеведущего является его младший брат, дочку которого Вассерман очень любит.

По словам эрудита, его устраивает, как он прожил жизнь, и не хотел бы ничего кардинально в ней менять.

«Я бы посоветовал сам себе молодому быть более уверенным и знать, что при должном умении и терпении все получится. Я бы не давал сам себе каких-то конкретных советов, способных кардинально изменить мою жизнь», — добавил Вассерман.

Ранее Вассерман рассказал, почему навсегда отказался от секса и что чувствует по этому поводу. По его словам, это обещание он дал еще в юности. Публицист признался, что не жалеет, что отказался от секса.