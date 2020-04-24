Москва, 24 апреля. Губернатор Московской области Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что предстоящие 10 дней самоизоляции позволят изменить ситуацию с коронавирусом в лучшую сторону.

«Если изоляция продлится еще 10 дней, то мы увидим значительное облегчение», — пояснил глава Подмосковья.

Воробьев выразил уверенность, что все жители Московской области будут соблюдать режим самоизоляции, что позволит остановить распространение коронавируса.

«Я надеюсь, что каждый будет соблюдать правила дистанцирования, изоляции, защитных средств, чтобы не допустить распространения этой заразы», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во всем мире достигает 2,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни 190 тысяч человек.

В России зафиксировано более 68 тысяч случаев заражения, 615 человек скончались. Более пяти тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.