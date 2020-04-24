Берлин, 24 апреля. Эпидемия коронавируса привела к сокращению роста ВВП Германии, в результате чего нынешние экономические показатели стали худшими для страны с гитлеровских времен. Об этом сообщает деловая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в Министерстве экономики Германии.

По данным источника, по итогам 2020 года падение ВВП Германии составит 6,3% и будет существеннее, чем в период глобального экономического кризиса 2008-2009 годов.

«Низшая точка будет достигнута в апреле», — отмечает источник.

В Министерстве экономики Германии рассчитывают, что рост ВВП начнется в мае 2020 года. Однако для восстановления экономических показателей до уровня 2019 года потребуется несколько лет.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 2,7 миллиона человек. От инфекции погибло более 190 тысяч человек.

На территории Германии зарегистрировано более 150 тысяч случаев заражения коронавирусной и инфекцией, более пяти тысяч человек скончались.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.