Сирия, 25 апреля. Турция прекратила финансирование «Фейлак ар-Рахман» за отказ от участия в гражданском конфликте в Ливии. Бойцы Национальных сил обороны прочесывают пустынные районы на юго-востоке Дейр-эз-Зора в поисках террористов «Исламского государства»1. Турция направила конвой военной техники в Идлиб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: прочесывают пустынную местность в поисках «спящих ячеек» ИГ1 в Дейр-эз-Зоре; в Идлибе возводят полевой пункт для пациентов с коронавирусом.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла на севере Сирии два мирных поселения и открыла огонь из ракетных установок по позициям сирийской армии в Идлибе.

ВС Турции и союзные силы: по неподтвержденным данным, спровоцировали на боевые действия сирийскую армию на западе Алеппо; направили конвой военной техники на юг Идлиба и прекратили финансирование группировки «Фейлак ар-Рахман».

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ1): устроило засаду для отряда ВС Ирака в Ниневии; подозревается в нападении на патруль курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: попыталась провести патрулирование в районе города Камышлы в Хасаке.

«Сирийская национальная армия» (СНА): похитила четырех мирных жителей на севере Хасаки.

Провинция Дамаск

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Сирии, сирийская армия разворачивает полевые пункты для пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Мобильные бригады сирийских вирусологов приступили к работе на блокпостах на ключевых трассах. Один таких пунктов будет размещен в освобожденном от боевиков около полугода назад городе Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, а также на севере Хамы. Специальные отделения для людей с подозрением на коронавирус развернули на всех подконтрольных правительству территориях.

По данным Минздрава Сирии, всего в стране инфицированы 42 человека, из них выздоровели шесть пациентов, трое умерли.

Провинция Алеппо

Как сообщает РИА Новости, десятки ювелирных изделий и исторических ценностей были вывезены из города Эбла, расположенного в 53 километрах от города Алеппо. Со слов директора департамента культуры провинции Хама Хазера Айлюля, тренировочный лагерь «Хайят Тахрир аш-Шам» был расположен на месте бывших археологических раскопок. Позднее боевики контрабандным путем вывезли из Сирии награбленное с мест раскопок для дальнейшей перепродажи на «черных» и «серых» рынках.

Турецкие военные открыли огонь по позициям Сирийской Арабской армии (САА) у города Кафр-Нуран. Изначально сообщалось, что нападение было совершено подконтрольной Анкаре «Сирийской национальной армией». Согласно отчету Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), столкновение спровоцировали турецкие военнослужащие.

Источник также сообщил, что Анкара прекратила финансирование боевиков «Фейлак ар-Рахман». Согласно источникам, финансирование группировки было заблокировано после того, как боевики проигнорировали запрос от Анкары со списком боевиков, которые будут направлены в Ливию для поддержки нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС).

Провинция Дейр-эз-Зор

Колонна автоцистерн, принадлежавших «Демократическим силам Сирии» была атакована неизвестными вооруженными лицами. Как сообщает медиаресурс Baladi News, несколько цистерн с сырой нефтью в результате обстрела загорелись. После нападения боевики провели рейд в ближайших поселениях Хашам и Аль-Эзба, арестовав несколько беженцев. На востоке провинции группа неизвестных совершила вылазку в городе Аль-Бусейра и открыла огонь по патрулю сил внутренней безопасности SDF «Асайиш», тяжело ранив одного боевика. SDF обвиняют во всех трех нападениях террористов «Исламского государства».

Как передало агентство Anna News, на стыке административных границ с провинцией Хомс развернуты дополнительные отряды Народных сил обороны (NDF). Бойцы прочесали пустынную местность в поисках «спящих ячеек» «Исламского государства». Подобные меры были приняты из-за участившихся вылазок террористов. Военные эксперты уверены, что «спящие ячейки» ИГ могут скрываится в оккупированной США «55-километровой зоне» на границе с Ираком и Иорданией.

Провинция Идлиб

ТАСС со ссылкой на брифинг руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлева сообщает, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны протурецких формирований не зарегистрировано. Отмечено два обстрела населенного пункта Мизназ в провинции Алеппо и деревни Дадих в провинции Идлиб со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам». Позднее боевики открыли огонь из ракетных установок по опорным пунктам сирийской армии у поселка Кансафра. Над позициями противника были замечены разведывательные беспилотники САА.

Как передает агентство Baladi News, днем в Идлиб прибыл конвой военной техники турецкой армии и колонна грузовиков с грузом материально-технического обеспечения. Колонна вошла на территорию Сирии через погранпереход «Кафр-Лусин» на севере провинции, после чего направилась к наблюдательным пунктам турецкой армии на юге провинции. Местные источники отмечают, что в составе колонны были замечены танки, бронированные автомобили и строительная техника.

Провинция Ракка

Местные источники сообщили Сирийской обсерватория по правам человека (SOHR), что боевики «Аль-Джабхат аш-Шамия» попытались арестовать главу городского совета Тель Абъяда, однако несколько местное ополчение вмешалось в ситуацию. Отпор боевикам также дали местные жители. Причина, по которой боевики намеревались заключить главу совета под стражу не сообщается. Вчера турецкая разведка под давлением местного сообщества и родоплеменного совета освободила шейха племени Онайзана, менее чем через 24 часа после его ареста по подозрению в шпионаже в пользу боевиков SDF.

Провинция Хасака

По данным источника в социальной сети Twitter @HarbiehNadie, на востоке Хасаки местные жители в очередной раз блокировали дорогу для конвоя ВС США. Жители поселка Манса заблокировали дорогу для патруля международной коалиции, вынудив его вернуться на базу.

Франция забрала семилетнюю девочку с врожденным пороком сердца из лагеря беженцев «Аль-Хол». Как сообщает агентство Baladi News, ребенок приехал из Франции в Сирию вместе с родителями в 2014 году, а в 2019 вместе с матерью попала в подконтрольный «Демократическим силам Сирии» лагерь «Аль-Хол», где среди беженцев содержатся родственники и жены террористов ИГ. Мать девочки, ее брат и сестра по-прежнему остаются в лагере.

Источники SOHR сообщают, что поддерживаемая Анкарой «Сирийская национальная армия» похитила четырех мирных жителей из деревни Катуф к западу от города Рас аль-Эйн. Наиболее вероятно, что после этого семьям похищенных будут направлены требования о выкупе. Днем ранее протурецкие боевики похитили пожилого мужчину на востоке Алеппо, попросив у него семьи выкуп в размере 10 тысяч долларов.

Ирак

Как сообщает новостное агентство Anna News, иракские силовики провели рейд по поиску и ликвидации боевиков ИГ на побережье реки Тигр в провинции Салах ад-Дин. На юге провинции Ниневия подразделения «Хашд Шааби» напали на членов «спящей ячейки» и нейтрализовали нескольких террористов. Позднее террористы устроили бойцам засаду в поселке Махмур, сумев убить и ранить несколько человек, а также захватить трофейные винтовки.

Ранее в указанном районе ВС Ирака ликвидировали свыше 10 боевиков «Исламского государства». По данным журналистов, операция по уничтожению террористов прошли сразу в провинциях Дияла и Ниневия. Боевики были окружены и ликвидированы в собственных укрытиях. Напомним, за последние недели террористы ИГ участили вылазки в ряде регионов на севере страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.