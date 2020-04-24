Кудрин рассказал о рисках для высокой инфляции в России

Москва, 24 апреля. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в России практически нет рисков для высокой инфляции. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Рисков высокой инфляции практически нет. Можно ожидать инфляцию 4(-+2). Падение ВВП будет не менее 6%. Это умеренно оптимистический сценарий», — отмечает глава Счетной палаты.

По его мнению, шаги Центрального банка по смягчению денежно-кредитной политики оправданы.

Напомним, что ранее ЦБ впервые с октября прошлого года снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 5,5% годовых.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит потенциал снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов, сообщает «Газета.ру». Она подчеркнула, что, обсуждая решения по ключевой ставке, ЦБ, прежде всего, руководствуется целью поддержания финансовой стабильности в стране.

Ранее опрошенные Федеральным агентством новостей эксперты отмечали, что снижение ключевой ставки до 5,5% — это очередная помощь регулятора падающей предпринимательской активности в стране. В выигрыше, прежде всего, окажутся россияне, желающие взять ипотеку. Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко считает, что инфляция не будет быстро расти из-за падения совокупного спроса — удешевление кредитования помогает предпринимателям бороться с повышением цен.