Работающая с Бабкиной врач оценила шансы на восстановление ее голоса

Москва, 24 апреля. Врачи не дают никаких прогнозов о том, когда может восстановиться голос у народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной после перенесенного заболевания. Врач-фониатр, заведующая лор-кабинетом поликлиники Большого театра Надежда Гвоздецкая, работающая с певицей, подчеркивает, что сейчас Бабкиной нужен покой, чтобы полностью восстановиться.

Бабкина приходит в себя после двусторонней пневмонии (возможно, коронавирусного происхождения). По данным прессы, певица находилась на искусственной вентиляции легких, в медикаментозной коме, перенесла трахеостомию. Близкие рассказывали журналистам, что сейчас артистка дышит самостоятельно и потихоньку разговаривает.

Гвоздецкая в интервью KP.RU отметила, что сразу после простудных заболеваний смотреть голосовые связки нежелательно. Также пока рано говорить о последствиях коронавирусной инфекции, необходимо наблюдать за ситуацией в развитии.

Заслуженный врач России отметила неприятную тенденцию, что «в последние годы даже после обычной простуды стали пропадать голоса». Как опытного врача, ее крайне волнует, какие последствия могут быть после COVID-19.

«Что касается Надежды Бабкиной, вопрос о ее голосе пока не надо поднимать. Пускай Надежда Георгиевна полностью выздоровеет. Задача ее близких — успокоить ее и найти правильные слова. Но она и сама очень грамотный человек, многое переживший. Будем надеяться, что она достойно выйдет из этой ситуации. Ей просто надо сейчас помочь. Тем более она очень сильный человек. А для голоса нужна сила», — добавила врач.

В пятницу концертный директор театра Надежды Бабкиной Сергей Горох сообщил, что певица пошла на поправку. По его словам, артистка созвонилась с ним из больницы в Коммунарке и поинтересовалась жизнью театра и ходом репетиций, передавал RT. Артистка рассказала, что у нее хорошее настроение.

Бабкина была госпитализирована в больницу в Коммунарке с диагнозом «пневмония» 7 апреля, передавала «Газета.ру». Ее пресс-атташе Александр Велор сообщил журналистам, что тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 показал отрицательный результат.