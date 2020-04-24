Москва, 24 апреля. За минувшие сутки в Москве скончался 41 пациент с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Среди умерших — пациенты от 34 до 92 лет», — говорится в сообщении.

В штабе также добавили, что у 34-летнего пациента диагностирована двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом, а также сахарный диабет.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 2,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 190 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано более 68 тысяч случаев заражения коронавирусной и инфекцией, 615 человек умерли. Более пяти тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.