Попова объявила о старте популяционного исследования на наличие антител к коронавирусу

Москва, 24 апреля. Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусной инфекции начинается в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Россия 1».

«Мы начинаем проводить популяционное исследование, мы их запланировали, начинаем с Москвы», — указала глава ведомства.

Когда 60% населения имеют иммунитет либо после болезни, либо в результате вакцинации, то все эпидпроцессы становятся, по словам Поповой, менее активными. Более того, добавила глава Роспотребнадзора, может прекратиться передача инфекции от человека к человеку.

Вспышка пневмонии, которая была вызвана новым типом коронавируса, выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В середине марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ситуацию с коронавирусом пандемией.

Инфекция охватила практически весь мир. В мире более 2,7 млн случаев заражения, выздоровели свыше 762 тыс. человек, погибли 194 тыс.