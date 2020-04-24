Гутенев призвал ЦБ быть более решительным в вопросе снижения ключевой ставки

Москва, 24 апреля. Председатель комиссии Государственной думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса, первый зампредседателя комиссии Госдумы по экономической политике и промышленности Владимир Гутенев убежден, что ЦБ должен проявить себя более решительно в вопросе снижения ключевой ставки.

Так, 26 марта комиссия направила соответствующее обращение председателю ЦБ РС Эльвире Набиуллиной.

«Я требовал, чтобы они (ЦБ. — Прим. ФАН) снизили ставку на прошлом заседании совета директоров, причем говорил о необходимости снижения минимум на 1%, с тем чтобы они последовали политике регуляторов других стран, в частности тех же США — снизили процентную ставку с 0.25 до 0.025, чтобы не дать остыть национальной экономике, — прокомментировал ФАН Гутенев. — В отличие от регуляторов других стран, ЦБ занимал и занимает крайне «выжидательную» позицию, такое ощущение, что они идут ощупью в темной комнате, и, не знаю, может им стоит купить прибор ночного видения? Хотя это будет дороже, чем просто включить свет, но, наверное, надо знать, где находится выключатель. И если снижение на 0.5 процентного пункта было бы еще терпимо, если бы они сделали это на прошлом заседании совета директоров, а на нынешнем еще 0.5, таким образом сформировав понятную траекторию и «тренд», дав сигнал бизнесу как российскому, так и зарубежным инвесторам. Сейчас, после этой паузы, после некоторого выжидания, данный шаг сложно оценить как системный шаг, и поэтому я очень надеюсь на то, что наш регулятор будет занимать более активную позицию и будет понимать, что он ответственен не только за показатель инфляции, но и за темпы экономического развития нашей страны».

На последнем заседании бюро «Союзмаш» промышленники также поднимали вопрос о необходимости снижения ключевой ставки. По мнению Гутенева, это позволило бы представителям отрасли конкурировать с зарубежными производителями по вопросу доступа к недорогим и длинным деньгам.

«Государство в кризисные периоды, конечно, должно обеспечивать функционирование финансовой системы, — заявил парламентарий. Но забота о банках не должна быть избыточной и в ущерб реальному сектору. По прошлому году Сбербанк России показал прибыль около триллиона рублей, и я считаю, что это те деньги, которые недополучили промышленники, граждане России. Это касается и других банков, не только Банка России, и, на мой взгляд, поскольку учетная ставка носит, по сути, запретительный характер на кредитование коммерческими банками реального сектора, поскольку, если ты кредитуешь под процент ниже учетной ставки, возникают вопросы в коммерческой целесообразности данной операции».

Собеседник ФАН уверен, что ряд входящих в разные финансовые промышленные группы банков вполне в состоянии кредитовать себя по ставке ниже учетной. Для того, чтобы сохранить конкурентоспособность российской промышленности, необходим доступ к сопоставимым по стоимости финансовым ресурсам, а для того, чтобы воспользоваться или компенсировать негатив, вызванный ослаблением российского рубля, важно выходить на зарубежные рынки с более дешевой, с точки зрения себестоимости, продукцией.