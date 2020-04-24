Асмус показала, как «рожает» второго ребенка в домашней ванной

Москва, 24 апреля. Актриса Кристина Асмус разыграла роды в ванной, развеяв убеждение некоторых поклонников о ее второй беременности.

Несколькими днями ранее Асмус на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором она стоит в ванной в домашней одежде, из-под которой явно выпирает живот. Чтобы сохранить интригу, длинную подпись к фотографии она начала словами о том, что очень долго ждала этого момента. В последних строчках тайна была раскрыта: актриса призналась, что снимается в новом сериале в формате скринлайф.

Однако выяснилось, что далеко не все поклонники Асмус дочитывают до конца ее посты. В комментариях к фото посыпались поздравления со второй беременностью, некоторые стали спрашивать, какого пола будет ребенок.

Спустя пару дней артистке пришлось опубликовать пост с разъяснениями, в котором она подчеркнула, что детей в ближайшее время у нее не будет.

«Господа, я не беременна! Спасибо, конечно, за ваши искренние поздравления. Мне, правда, очень приятно. Но перестаньте, пожалуйста, гадать пол, спрашивать, как оно проходит во второй раз, и предлагать роды по бартеру», — написала она.

Асмус еще раз уточнила, что играет беременную в новом онлайн-сериале «Беезумие». При этом она предупредила поклонников, что это будет «юмор, мат, трэш и жесткая самоирония».

В минувшую среду сообщалось, что 70-летний американский актер Ричард Гир стал отцом в третий раз. Как передавала «Газета.ру», 37-летняя супруга артиста Алехандра Сильва родила ему сына. У актера есть взрослый 20-летний сын Гомер от актрисы Кери Лоуэлл, у Алехандры — семилетний сын Альберт. Общего ребенка зовут Алехандро, в феврале ему исполнился год.