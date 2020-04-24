Сирия, 24 апреля. В подконтрольном ВС Турции городе Африн прогремел взрыв. Террористы «Исламского государства»1 устроили засаду для иракских военнослужащих в провинции Мосул. Боевики «Аль-Джабхат аш-Шамия» попытались арестовать главу муниципалитета в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Отряды народной самообороны» (YPG): подозреваются в установке бомбы на севере Алеппо.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): устроили засаду для отряда ВС Ирака в провинции Ниневия.

«Хашд Шааби»: отразили нападение «спящей ячейки» ИГ в иракской провинции Мосул.

Международная коалиция: попыталась провести патрулирование в районе города Камышлы в Хасаке.

Провинция Алеппо

Источники издания Baladi News сообщают, что в центре города Африн прогремел мощный взрыв. Сведений о пострадавших и раненых нет, место взрыв оцеплено сотрудниками сил внутренней безопасности «Сирийской национальной армии». СНА подозревает, что за установкой самодельной бомбы стоят члены «Сил освобождения Африна» — группировки, подконтрольной «Отрядам народной самообороны».

Агентство Step News сообщает о перестрелке в районе Новое Алеппо. По словам очевидцев, группа из четырех неизвестных вооруженных злоумышленников открыла огонь по по сотрудникам разведки ВВС Сирии.

Провинция Ракка

На севере провинции подконтрольные Турции формирования вновь нарушили права мирных граждан. Местные источники сообщили Сирийской обсерватория по правам человека (SOHR), что боевики «Аль-Джабхат аш-Шамия» попытались арестовать главу городского совета Тель Абъяда, однако несколько отрядов местного ополчения вмешались в ситуацию. Отпор боевикам также дали местные жители. Причина, по которой боевики намеревались заключить главу совета под стражу не сообщается. Вчера источники SOHR сообщили, что турецкая разведка под давлением местного сообщества и родоплеменного совета освободила шейха Онайзана, одного из старейшин племени в провинции, менее чем через 24 часа после его ареста по подозрению в шпионаже в пользу боевиков «Демократических сил Сирии». Сам шейх отрицает принадлежность к какой-либо группировке.

Провинция Хасака

По данным источника в социальной сети Twitter @HarbiehNadie, на востоке Хасаки местные жители в очередной раз блокировали дорогу для конвоя ВС США. Сегодня вечером в шести километрах от города Камышлы жители поселка Манса заблокировали дорогу для патруля международной коалиции, вынудив его вернуться на базу.

Франция забрала семилетнюю девочку с врожденным пороком сердца из лагеря беженцев «Аль-Хол». Как сообщает агентство Baladi News, ребенок приехал из Франции в Сирию вместе с родителями в 2014 году, а в 2019 вместе с матерью попала в подконтрольный «Демократическим силам Сирии» лагерь «Аль-Хол», где среди беженцев содержатся родственники и жены террористов ИГ. Дипломатический источник агентства сообщил, что изначально ребенка в критическом состоянии вывезли в Ирак, после чего направили во Францию на медицинском рейсе. Мать девочки, ее брат и сестра-близнец по-прежнему остаются в лагере без возможности получить своевременную медицинскую помощь, в условиях антисанитарии и нехватки теплых вещей и продуктов.

Ирак

Как сообщает новостное агентство Anna News, иракские силовики провели рейд по поиску и ликвидации боевиков ИГ на побережье реки Тигр в провинции Салах ад-Дин. По информации источника, на юге провинции Ниневия подразделения «Хашд Шааби» напали на членов «спящей ячейки» группировки и нейтрализовали нескольких террористов. Позднее террористы устроили бойцам и членам службы безопасности засаду в поселке Махмур, сумев убить и ранить несколько бойцов и захватить несколько трофейных винтовок.

Днем ранее в указанном районе ВС Ирака сумели ликвидировать свыше 10 боевиков «Исламского государства». По данным журналистов, спецоперации по уничтожению террористов прошли сразу в двух провинциях страны — Дияла и Ниневия. Боевики были окружены и ликвидированы в собственных укрытиях. Напомним, за последние недели боевики ИГ увеличили вылазки в ряде регионов, в том числе в спорной провинции Киркук. Именно это побудило правительство страны провести очередную операцию против «спящих ячеек».

1 Организация запрещена на территории РФ.