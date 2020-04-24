Трамп отрекся от рекомендации принимать внутрь бытовую химию для борьбы с коронавирусом

Вашингтон, 24 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что он не рекомендовал принимать внутрь бытовую химию для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ранее глава Белого дома заявил, что солнечный свет и бытовые химические средства помогают в борьбе с коронавирусом. Трамп отмечал, что «дезинфицирующие средства убивают вирус за минуту», поэтому следует задуматься о том, как сделать инъекцию из такого средства для борьбы коронавирусом.

В ходе очередного брифинга в Белом доме Трамп заявил, что его слова об эффективности бытовой химии против коронавируса являлись шуткой.

«Я саркастически спрашивал журналистов вроде вас, просто чтобы посмотреть на вашу реакцию», — сказал Трамп.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 2,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 190 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 68 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 615 человек умерли. Более пяти тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.