Москва, 24 апреля. Достоверных данных о том, что кто-то повторно заразился коронавирусом нет, однако у некоторых не вырабатывается иммунитет, говорит глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Достоверных данных или фактов о том, что кто-то заразился повторно, на сегодняшний день нет, но надо иметь в виду, что от 5% до 10% популяции в принципе не способны вырабатывать иммунный ответ», — заявила глава Роспотребнадзора.

Она подчеркнула, что такая категория людей может болеть не один раз теми заболеваниями, которыми 90-95% населения переболеют единожды и выработают иммунитет.

Ранее глава Роспотребнадзора заявляла, что жесткие ограничительные меры, введенные в РФ в целях борьбы с распространением коронавируса, необходимо соблюдать еще минимум 2 недели, передает «Газета.ру».

По последним данным, в России выявлено 68,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5,5 тыс. пациентов, скончались 615.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».