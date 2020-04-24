Голикова назвала условие снятия ограничений в России из-за коронавируса

Москва, 24 апреля. Снятие ограничительных мер зависит от того, как их будут соблюдать граждане России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

Она назвала условие снятия ограничений в России из-за коронавируса, заявив, что важно донести до россиян, что скорейшее снятие ограничительных мер зависит от того, «насколько качественно и эффективно мы выполняем рекомендации эпидемиологов, насколько качественно мы профилактируем сами себя».

«Главное, чтобы наше движение вперед сопровождалось уверенностью наших граждан, что еще надо чуть-чуть потерпеть, и мы непременно из этой ситуации выйдем», — указала Голикова.

Ранее вице-премьер России сообщила, что соотечественники устали от ограничений, введенных из-за коронавируса. Поэтому, по ее словам, важно оценить возможность послабления мер. При этом она отметила, что россияне, проживающие в некоторых регионах, не соблюдают режим социального дистанцирования, что вызывает тревогу.

Напомним, с 30 марта в России была введена «нерабочая неделя», которая действует до конца апреля. В стране продолжают работать магазины, аптеки и некоторые жизненно важные предприятия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля есть еще неделя, чтобы решить вопрос о продлении или завершении режима самоизоляции.