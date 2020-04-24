Попова рассказала, когда россияне смогут вернуться к нормальной жизни

Москва, 24 апреля. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас Россией пройдено два инкубационных периода коронавируса, лишь после третьего можно будет говорит о возврате к нормальной жизни. С таким заявлением она выступила на совещании вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с вирусологами и эпидемиологами, видео которого размещено на сайте правительства.

«Сегодня мы находимся в фазе жестких ограничительных мер, всего два инкубационных периода для этого заболевания, два для того, чтобы остановить, окончательно быть уверенным, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало», — сказала глава надзорного ведомства.

По ее словам, третий инкубационный период необходимо очень четко соблюдать, чтобы быть уверенным в том, что намечается тренд, позволяющий постепенно возвращаться к привычной жизни.

Попова подчеркнула, что сейчас понятно, что в обозримом периоде нельзя сказать об отказе от всех ограничительных мер.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России по состоянию на 24 апреля у 68 622 была выявлена коронавирусная инфекция, более пяти тысяч человек выздоровели, 615 скончались.