Директор центра «Микроб» отметил позитивный эффект карантинных мер в РФ

Москва, 24 апреля. Меры по борьбе с коронавирусом дали позитивный эффект, это отражается как на динамике по инфицированным, так и на нагрузке на врачей, говорит директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.

«Месяц прошел, и те меры, которые приняты по поручению президента, правительства, штаба они, тем не менее, дали, на наш взгляд, позитивный эффект​​​», — заявил Кутырев.

Во время совещания с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой он подчеркнул, что благодаря введенным мерам снизились темпы прироста и изменения базового репродуктивного показателя, а также нагрузка, которая ложится на медицинскую сеть.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости планировать смягчение ограничительных мер, передает «Газета.ру». Она считает, что проводить смягчение стоит постепенно, применяя разные системы ограничений.

Напомним, что режим самоизоляции в Москве и области был установлен 30 марта. Окончание его действия запланировано на 30 апреля.

Недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.