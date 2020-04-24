Минобрнауки подтвердило, что учебный год в вузах окончится согласно установленным срокам

Москва, 24 апреля. Текущий учебный год в высших учебных завершится согласно установленным образовательными программами срокам, сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук.

«По вузам пока все в штатном режиме. У нас же нет централизованного окончания учебного года, каждая образовательная программа заканчивается в свое время, начинаются практики, каникулы и так далее», — заявил Омельчук.

Чиновник говорит, что после окончания пандемии университеты вернутся к традиционному обучению, однако все больше будут прибегать к опыту работы в удаленном формате.

«Мы сейчас прорабатываем систему дистанционного поступления в вузы, понимая, что мы должны быть готовы к дистанционным подаче документов и дополнительным вступительным испытаниям», — отметил замминистра.

По его словам, в этом году более 50-ти вузов протестируют новый сервис для поступления.

Напомним, что Министерство науки и образования РФ рекомендовало всем вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта. Ведущие университеты открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для учащихся.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал, возможно ли снижение стоимости обучения в университетах из-за перевода студентов на дистанционное обучение, передает «Газета.ру». Он отметил, что отношения вуза и студента оформляются договором, в котором закреплены условия обучения. Поэтому снижать стоимость обучения можно только при ухудшении его качества.