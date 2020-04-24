Ходченкова показала свои роскошные апартаменты в Москве

Москва, 24 апреля. Российская актриса театра и кино Светлана Ходченкова показала роскошные апартаменты в одной из башен делового центра «Москва-Сити», где она проводит время в период режима самоизоляции.

Ходченкова опубликовала на своей странице в Instagram несколько фотографий, на которых запечатлены апартаменты. На снимках можно увидеть роскошные апартаменты с большим света количеством света и пространства. В объектив фотокамеры также попали небольшой стол, кофейный сервиз, пара кресел и диван.

Подписчиков актрисы восхитили апартаменты. Кроме того, пользователи Сети попросили Ходченкову сделать еще несколько снимков, чтобы лучше рассмотреть квартиру, а также архитектурный пейзаж столицы.

«А ведь впереди еще май, июнь, июль и много других чудесных месяцев», — отмечает zaur__isakov.

«Красотища», — делится впечатлением a.bichkov.1980.

«Шикарный вид», — пишет rif0589.

«Очень красиво», — отмечает tamonovaksenia.

«Царевна в самоизоляции», — пишет timvadim78.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 2,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 190 тысяч человек.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.