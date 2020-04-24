Джоли назвала главное испытание для родителей на самоизоляции

Москва, 24 апреля. Обладательница «Оскара» Анджелина Джоли назвала самоизоляцию и домашнее обучение «вызовом» для родителей.

В интервью журналу Time Джоли рассказала, что проводит время на изоляции со своими шестью детьми: Мэддоксом, которому сейчас 18 лет, 16-летним Паксом, Захарой (15 лет), Шайло (13 лет) и близнецами Нокс и Вивьен, которым по 11 лет.

«Мы все заперты, у нас все в порядке. По моему мнению, две основные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются дети, не посещающие школы, — это образование и проблемы общего языка», — рассказала актриса.

По ее мнению, сложности, связанные с домашним образованием, представляют больше проблем для родителей, чем для детей.

Экс-супруга Брэда Питта также обратила внимание еще на несколько проблем. В частности, она напомнила, что во время самоизоляции повышается уровень домашнего насилия. По ее словам, сегодня в мире еще не было такого количества уязвимых детей одновременно.

Кроме того, большое количество детей не имеют достаточного питания.

«Но именно продовольственная незащищенность затрагивает 11 млн детей, тяжелая продовольственная незащищенность», — подчеркнула актриса.

Интервью она завершила заявлением, что верит в человечество и не теряет надежду.

Ранее в пятницу сообщалось, что резидент Comedy Club Павел Воля проявил поэтический талант и придумал тематическое стихотворение о самоизоляции, которое он зачитал под музыку и соответствующий видеоряд.

В своем стихотворении Воля рассказал о том, как изменился облик опустевшего города, и том, как сблизила вынужденная изоляция целые семьи. Кроме того, он не упустил возможность признаться в любви своей супруге — гимнастке и телеведущей Ляйсан Утяшевой.