Джоли назвала главное испытание для родителей на самоизоляции

Москва, 24 апреля. Обладательница «Оскара» Анджелина Джоли назвала самоизоляцию и домашнее обучение «вызовом» для родителей.
В интервью журналу Time Джоли рассказала, что проводит время на изоляции со своими шестью детьми: Мэддоксом, которому сейчас 18 лет, 16-летним Паксом, Захарой (15 лет), Шайло (13 лет) и близнецами Нокс и Вивьен, которым по 11 лет.
«Мы все заперты, у нас все в порядке. По моему мнению, две основные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются дети, не посещающие школы, — это образование и проблемы общего языка», — рассказала актриса.
По ее мнению, сложности, связанные с домашним образованием, представляют больше проблем для родителей, чем для детей.
Экс-супруга Брэда Питта также обратила внимание еще на несколько проблем. В частности, она напомнила, что во время самоизоляции повышается уровень домашнего насилия. По ее словам, сегодня в мире еще не было такого количества уязвимых детей одновременно.
Кроме того, большое количество детей не имеют достаточного питания.
«Но именно продовольственная незащищенность затрагивает 11 млн детей, тяжелая продовольственная незащищенность», — подчеркнула актриса.
Интервью она завершила заявлением, что верит в человечество и не теряет надежду.
Ранее в пятницу сообщалось, что резидент Comedy Club Павел Воля проявил поэтический талант и придумал тематическое стихотворение о самоизоляции, которое он зачитал под музыку и соответствующий видеоряд.
В своем стихотворении Воля рассказал о том, как изменился облик опустевшего города, и том, как сблизила вынужденная изоляция целые семьи. Кроме того, он не упустил возможность признаться в любви своей супруге — гимнастке и телеведущей Ляйсан Утяшевой.