Глава Минэкономразвития сообщил, когда в РФ заработают общепит, торговля и салоны красоты

Из-за коронавируса и мер, принятых для борьбы с его распространением, Россия ежедневно теряет 100 млрд рублей. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Экономика сейчас является заложницей той ситуации, которая сложилась с карантином, поэтому сказать, когда мы начнем ее открывать, когда начнут решаться экономические вопросы, скорее, могут врачи», — заметил глава Минэкономразвития в пятницу в ходе прямого включения со студией программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам Решетникова, все понимают, что необходимо в любой момент быть готовыми к перезапуску экономики.

«Мы должны быть готовы к такому развитию ситуации. Поэтому сейчас Роспотребнадзор уже предлагает бизнесу те правила, по которым можно будет работать, когда снимутся ограничения. Иными словами, как только ситуация позволит, должны быть понятные бизнесу правила, по которым в этот временный переходный период, когда еще коронавирус будет существовать, бизнес уже сможет работать, смогут работать парикмахерские, непродовольственная розница, гостиницы, общепит», — объяснил министр.

Меры, принятые для борьбы с распространением коронавируса в России и разгрузки системы здравоохранения, Решетников назвал «мерами на заморозку экономики».

«Все это время экономика продолжает нести расходы. В условиях отсутствия доходов это формирует определенные издержки. Бесконечно ни бизнес, ни государство, никто нести их не может. Поэтому, конечно, рано или поздно нам надо будет открываться. Но, тем не менее, сейчас абсолютный приоритет — это здоровье людей. Как только врачи скажут, что можно двигаться, мы к этому будем готовы. Сейчас мы в общем и целом анализируем дополнительные меры, которые к этому моменту должны быть приняты», — сказал Максим Решетников.

Он подчеркнул, что «как только ситуация позволит, мы начнем двигаться».

«Сейчас в потерях ВВП мы теряем около 100 млрд рублей в день по всей стране. Это очень большие потери. Мы должны реально все оценивать. При этом инвестиции, которые происходят в больницы, здравоохранение, — это тоже инвестиции в экономику. Как только мы увидим, что медицина справляется с этой ситуацией, соответственно, тогда можно будет поэтапно открываться», — уточнил глава Минэкономразвития.

О том, какие меры принимаются в России для поддержки пострадавшего от COVID-19 бизнеса, можно прочитать тут.