Польша угрожает пожаловаться на «Газпром» в ЕК из-за счетов на газ

Варшава, 24 апреля. Польская нефтегазовая компания PGNiG пожаловалась на российскую компанию «Газпром», которая выставила ей счета на старых условиях, и пригрозила, что обратиться в Еврокомиссию.

Польская компания сообщила, что за газ, поставленный в марте и первой половине апреля, «Газпром» выставил счет на условиях, которые действовали до решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на поставки.

В PGNiG сообщили, что получили некорректные данные по оплате счетов и обратились в «Газпром» с просьбой изменить их, но пока не получили ответа. В связи с этим концерн начал оплачивать счета не по выставленным «Газпромом», а по установленным Стокгольмским арбитражем.

«По мнению компании, такая позиция «Газпрома» лишена правовых оснований, так как вердикт окончателен и действует для обеих сторон», – заявили в польской корпорации.

В Польше подчеркнули, что компания не имеет никаких задолженностей перед российской корпорацией и своевременно выполняет все платежные обязательства с учетом новых контрактных условий.

В конце марта РGNIG заявил о выигранном арбитражном разбирательстве с российской корпорацией по ценам на газ. «Газпром экспорт» сообщил, что изучает решение суда и считает, что пока давать оценки суммам возможных выплат преждевременно.