Буланова рассказала о своем состоянии после выписки из больницы

Санкт-Петербург, 24 апреля. Эстрадную певицу Татьяну Буланову выписали из Петербургской больницы, куда ранее она была госпитализирована с подозрением на микроинсульт.

«Я дома, выписалась», — сообщила Буланова журналистам.

Она также добавила, что в настоящее время чувствует себя хорошо.

После выписки певица опубликовала фотографию на своей странице в Instagram. На снимке Буланова запечатлена в вечернем платье. В подписи к снимку певица отметила, что ей скучно на самоизоляции и хочется куда-то выйти.

11 апреля в СМИ появилась информация о том, что Буланову госпитализировали после того, как она пришла в больницу, чтобы сделать магнитно-резонансную томографию. Медики диагностировали у певицы предынсультное состояние и поместили ее в реанимацию. В середине апреля представитель Булановой сообщил, что певица переведена в обычную палату.

Буланова родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде. Певица начинала свой творческий путь в составе группы «Летний сад». В 1996 году Буланова выпустила сольный альбом «Мое русское сердце», благодаря которому получила широкую популярность. Буланова несколько раз снималась в кино и сериалах. В 2004 году Буланова была удостоена звания заслуженной артистки России.