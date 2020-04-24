В Раде удивились попытке «небольшой страны» Грузии надавить на Украину из-за Саакашвили

Киев, 24 апреля. Грузия не имеет права указывать Украине, стоит ли ей назначать Михаила Саакашвили на пост вице-премьера страны или нет. Об этом заявил глава президентской фракции в Раде «Слуга народа» Давид Арахамия.

Политика удивила попытка Тбилиси надавить на Киев из-за экс-главы Одесской области и бывшего президента Грузии Саакашвили.

«Почему Грузия так нервничает? <…> Очень странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом, которая значительно меньше, так реагирует. Это просто попытка осуществлять давление», — высказался он.

Саакашвили ранее заявил, что украинский президент Владимир Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам и поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом и другими финансовыми организациями. Пока политик не занял должность, по этому вопросу предстоит проголосовать депутатам Верховной рады.

Премьер Грузии Георгий Гахария назвал такое назначение неприемлемым и пообещал, что страна отзовет своего посла с Украины, если политик займет обещанный ему пост.

В комментарии Федеральному агентству новостей украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин выразил мнение, что Зеленский попросту хочет использовать Саакашвили в своих целях для противостояния с неугодными кругами из финансово-промышленных групп и их ставленниками в правительстве.