Глава Минэкономразвития объяснил, как власти помогают пострадавшему от COVID-19 бизнесу

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что пакет мер поддержки предпринимателей, принятый в России, сопоставим с мерами, принятыми в Европе.

«У нас общий размер пакета поддержки был 2,1, а сейчас Минфин дал новую оценку — 2,8% ВВП. Плюс к этому надо понимать, что порядка 4,5-5% будет дефицит федерального бюджета, который мы будем закрывать за счет накопленных резервов, за счет заимствований. С этой точки зрения наши параметры сопоставимы со среднеевропейскими уровнями. Но в то же время мы оказываем прямую финансовую поддержку бизнесу. Это было новацией второго пакета мер, когда 3,2 млн рабочих мест малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях получат финансовую поддержку, исходя из одного МРОТ на каждое рабочее место. Это очень внушительный шаг. 80 млрд рублей он стоит за два месяца», — отметил Максим Решетников во время прямого включения со студией программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам главы Минэкономразвития, на этой неделе программа выдачи бизнесу беспроцентных кредитов под фонд оплаты труда была реализована на 20%.

«На сегодняшний момент банки одобрили заявки на 22 млрд рублей. Это 300 тысяч рабочих мест. И это 20% той программы, которую мы задумывали. Но на этой неделе правительство по поручению президента расширило эту программу — с малых и микропредприятий в пострадавших отраслях до всех предприятий в пострадавших отраслях. Иными словами, все рестораны, гостиницы, непродовольственная торговля, независимо от размера, могут прийти в банк и получить этот шестимесячный полностью субсидируемый государством кредит, чтобы обеспечить заработную плату», — подчеркнул Максим Решетников.

При этом он призвал не рассуждать о ценах на нефть, потому что «это контрпродуктивно».