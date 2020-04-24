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Экономика

Глава Минэкономразвития объяснил, как власти помогают пострадавшему от COVID-19 бизнесу

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Глава Минэкономразвития объяснил, как власти помогают пострадавшему от COVID-19 бизнесу

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что пакет мер поддержки предпринимателей, принятый в России, сопоставим с мерами, принятыми в Европе.

«У нас общий размер пакета поддержки был 2,1, а сейчас Минфин дал новую оценку — 2,8% ВВП. Плюс к этому надо понимать, что порядка 4,5-5% будет дефицит федерального бюджета, который мы будем закрывать за счет накопленных резервов, за счет заимствований. С этой точки зрения наши параметры сопоставимы со среднеевропейскими уровнями.

Но в то же время мы оказываем прямую финансовую поддержку бизнесу. Это было новацией второго пакета мер, когда 3,2 млн рабочих мест малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях получат финансовую поддержку, исходя из одного МРОТ на каждое рабочее место. Это очень внушительный шаг. 80 млрд рублей он стоит за два месяца», — отметил Максим Решетников во время прямого включения со студией программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Глава Минэкономразвития объяснил, как власти помогают пострадавшему от COVID-19 бизнесу

По словам главы Минэкономразвития, на этой неделе программа выдачи бизнесу беспроцентных кредитов под фонд оплаты труда была реализована на 20%.

«На сегодняшний момент банки одобрили заявки на 22 млрд рублей. Это 300 тысяч рабочих мест. И это 20% той программы, которую мы задумывали.

Но на этой неделе правительство по поручению президента расширило эту программу — с малых и микропредприятий в пострадавших отраслях до всех предприятий в пострадавших отраслях. Иными словами, все рестораны, гостиницы, непродовольственная торговля, независимо от размера, могут прийти в банк и получить этот шестимесячный полностью субсидируемый государством кредит, чтобы обеспечить заработную плату», — подчеркнул Максим Решетников.

При этом он призвал не рассуждать о ценах на нефть, потому что «это контрпродуктивно».

«В фокусе правительства РФ является реализация тех мер и поручений, которые даны президентом для стабилизации ситуации. Это гораздо продуктивнее, чем обсуждать, какая будет нефть. Но, конечно, мы все прогнозируем. У нас есть сценарии развития событий. Главное, в чем могут быть уверены жители страны, — что все социальные выплаты, все обязательства государства будут исполняться вне зависимости от того, какая цена на нефть будет складываться», — добавил Решетников.

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